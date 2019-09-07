Начался обмен пленными: кого Украина передает России

Фото: Комсомольская правда

Около 9 утра из санатория под Киевом выехали автобусы с российскими задержанными. Официальные списки лиц, которых утвердили на обмен, пока не публиковались. Сейчас россияне проходят пограничный контроль.

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По данным российского журналиста Александра Коца, в Россию должны приехать 35 человек. Среди них лиш 12 человек - граждане России. Накануне обмена украинская сторона сняла по обмену одного из россиян - Руслана Гаджиева.

В Украину должны приехать задержаны в Керченском проливе моряки, плюс еще 10-12 человек, среди которых, возможно Олег Сенцов, Клих и Карпюк.