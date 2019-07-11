Начальника Волынской таможни объявили в розыск

Начальника Волынской таможни ГФС Виктора Кривицкого объявили в розыск. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.
Прокуратура с работниками полиции завершила досудебное расследование по делу чиновника. Вместе с ним могут наказать его сообщников - двух подчиненных инспекторов, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Начальник Волынской таможни брал взятки за беспрепятственное преодоление границы с Польшей. Также оформлял фиктивные документы на вывоз спецтехники.
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Кривицкий подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации. Его изъяли во время проведения следственных действий.
"Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи. Указанную информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем", - отметила в сообщении пресс-служба.
В общем, убытки государственного бюджета в результате действий руководителя Волынской таможни оценивают в 300 тыс. грн. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Недавно Александр Власов, и.о. председателя Государственной фискальной службы уволил 4 глав таможен. Без руководителей ГФС осталась Волынская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.
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