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четверг, 11 июля 2019 16:38

Начальника Волынской таможни объявили в розыск

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Начальника Волынской таможни объявили в розыск
Кривицкий занимал должность начальника таможни с декабря 2016 года. Фото: ar.volyn.ua

Начальника Волынской таможни ГФС Виктора Кривицкого объявили в розыск. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Прокуратура с работниками полиции завершила досудебное расследование по делу чиновника. Вместе с ним могут наказать его сообщников - двух подчиненных инспекторов, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Начальник Волынской таможни брал взятки за беспрепятственное преодоление границы с Польшей. Также оформлял фиктивные документы на вывоз спецтехники.

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Кривицкий подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации. Его изъяли во время проведения следственных действий.

"Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи. Указанную информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем", - отметила в сообщении пресс-служба.

В общем, убытки государственного бюджета в результате действий руководителя Волынской таможни оценивают в 300 тыс. грн. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно Александр Власов, и.о. председателя Государственной фискальной службы уволил 4 глав таможен. Без руководителей ГФС осталась Волынская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая области.

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