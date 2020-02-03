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Началась инспекция работодателей: кого проверят в первую очередь

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Началась инспекция работодателей: кого проверят в первую очередь
В Гоструде пообещали проверить в начале февраля более 3 тыс. предприятий. Фото: pmg.ua

С 1 февраля Государственная служба по труду начала инспекцию по соблюдению трудового законодательства. В течение 10 дней проверят три тысячи предприятий на правильность оформления трудовых отношений с работником. За нарушение угрожают большими штрафами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В течение двух последних недель января инспекторы труда проинформировали о проверках более 190 тыс. работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания. Во время инспекции в поле зрения будут работодатели, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда или те, кто на время информационных мероприятий имели незадекларированных работников и не оформили с ними отношения должным образом.

"Сфера торговли - одна из самых рисковых отраслей для использования незадекларированного труда. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составила более 700 тыс. человек. Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник ", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отмечают, что цель проверок - борьба с теневой занятостью, ведь использование незадекларированного труда существенно сужает возможности для прибыли и закрывает доступ к рынку размером 520 млрд. грн.

Предпринимателей, у которых во время инспекции обнаружат незадекларированных работников, сразу привлекать к ответственности.

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"С учетом полномочий инспекторов труда и проведенной информационной работы, избежать ответственности не удастся. Не стоит терять все преимущества, которые дает официальное оформление работников, опасностью жизни себя риску потерять до 141 690 грн, "экономя" 28188 грн в год", - пояснила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

К нарушениям законодательства о труде относят наличие незадекларированных работников, факты подмены трудового договора гражданско-правовым или договором о стажировке, выплата заработной платы в конверте, выплата вознаграждения работнику без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактического использования труда работника полный день при оформлении его на неполный рабочий день. Оштрафовать горе-предпринимателей могут 10 минимальных заработных плат, в 2020 году равна 47230 грн.

За повторное нарушение в сфере найма работников штраф может составить до 30 минимальных зарплат - 141,69 тыс. грн.

Бизнес не будут штрафовать за мелкие нарушения при первой проверке. Если нарушение можно быстро устранить, предприниматели грозит только предупреждение, говорится в постановлении Кабмина от 21 августа 2019-го. Документ регулирует процедуру инспекций Гоструда. С сентября проверки проводят согласно правительственному постановлению

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03
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