Началась активная фаза береговой компоненты Sea Breeze 2021

В многонациональных учениях "Си Бриз - 2021" началась активная фаза береговой компоненты.

Многонациональные тактические группы после получения боевого приказа выдвинулись с пункта базирования в районы ожидания. Об этом сообщает Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Осуществляя марш подразделения получат новые вводные. В частности, тактические группы будут отражать засады условного противника, проводить стабилизационные действия и меры по разблокированию маршрутов выдвижения техники.

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"Обучение спланировали таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым. Например, отражение засад будут отрабатываться с применением средств РЭБ", - говорится в сообщении.

В береговой компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США, Вооруженных Сил Грузии, Вооруженных Сил Республики Молодова, Государственной пограничной службы Украины.

Также в составе украинских подразделений есть курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях.

Украина не исключает провокаций со стороны России в ходе украинской-американских учений "Си Бриз-2021", которые продлятся до 10 июля. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ контр-Алексей Неижпапа.