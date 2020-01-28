Нацгвардия будет заниматься войсковой разведкой

Войсковая разведка - разведка в тактических условиях. Фото: Кабмин

Национальную гвардию Украины будут привлекать к выполнению задач войсковой разведки.

"Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки. В чем разница между военной и войсковой разведкой. Войсковая разведка - это обычно разведка тактического уровня, условно говоря войсковая - та, что осуществляется войсками. Ее ведут все - танкисты, десантники, пехота, все ведут войсковую разведку. Что касается военной разведки. Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между "военная" и "войсковая", - пояснил представитель ГУР Минобороны Николай Красный на брифинге об угрозах реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждениния законопроекта о разведке №2412-р, передает РБК-Украина.

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"О необходимости принятия этого закона, то мы считаем, что он нужен. Действующий закон о разведывательных органах Украины в 2001 году принятия", - сказал представитель ГУР Минобороны.

15 января Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал в первом чтении законопроект №2412 "О разведке". В предлагаемой комитетом версии есть нормы, наделяющие Национальную гвардию статусом субъекта системы военной разведки.