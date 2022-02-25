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пятница, 25 февраля 2022 07:04

Нацбанк Украины остановил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

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Нацбанк Украины остановил валютные операции с российскими и белорусскими рублями
НБУ не будет обслуживать россиян и белорусов. Фото: Pexels

Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Об этом сообщил сайт Нацбанка.

Кроме этого, НБУ запретил банковские операции, участником которых являются граждане и юридические лица из России и Белоруссии.

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Также запрещено совершать операции для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или Беларуси.

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