Нацбанк Украины остановил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

НБУ не будет обслуживать россиян и белорусов. Фото: Pexels

Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Об этом сообщил сайт Нацбанка.

Кроме этого, НБУ запретил банковские операции, участником которых являются граждане и юридические лица из России и Белоруссии.

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Также запрещено совершать операции для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или Беларуси.