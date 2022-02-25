Нацбанк Украины остановил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.
Об этом сообщил сайт Нацбанка.
Кроме этого, НБУ запретил банковские операции, участником которых являются граждане и юридические лица из России и Белоруссии.
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Также запрещено совершать операции для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или Беларуси.
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