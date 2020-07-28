Нацбанк посвятил древнему городу памятную монету

Монета изготовлена ​​из нейзильбера. Ее номинал составляет пять гривен. Фото: НБУ

28 июля Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Древний город Дубно".

"Посвящена городу, он впервые упоминается под 1100 годом, центра удельного княжества на Волыни - городу Дубно (Дубен), которое во все исторические времена был на перекрестке важных исторических и политических событий, торговых путей, одним из центров духовной жизни края". Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Новая монета входит в серию "Древние города Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк выпустил серебряную тысячу

На реверсе монеты вверху справа - герб города Дубно. На зеркальном фоне абриса Дубенского замка изображена композиция из самых интересных культовых сооружений города Дубно, внизу справа на зеркальном фоне надписи: ДУБНО 920 лет.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера. Ее номинал составляет пять гривен, тираж - 35 тыс. штук.

Национальный банк Украины выпустил сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.