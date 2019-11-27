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среда, 27 ноября 2019 17:25

НАБУ задержало "крестного отца контрабанды" Альперина

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НАБУ задержало &quot;крестного отца контрабанды&quot; Альперина
Накануне президент объявил вознаграждение за информацию о местонахождении Альперина

Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды".

Об этом сообщили в НАБУ.

Задержание произошло в помещении САП, куда Альперин пришел сам.

Бизнесмена повезли в НАБУ, где должны составить протокол о задержании. После этого, по словам адвоката, Альперина планируют поместить в СИЗО.

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В ноябре 2017 года сообщалось об аресте 450 млн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Вадим Альперин. Позже стало известно, что Альперин предлагал детективам НАБУ $800 тыс. взятки за снятие этого ареста.

Тогда Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

26 ноября детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди задержанных - помощник Альперина. Самого бизнесмена задержать не удалось. Президент Владимир Зеленский заявил, что он сбежал, и пообещал сделать подарок тому, кто поможет его найти.

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