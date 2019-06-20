НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1845
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1512
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1404
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4878
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1485
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7821
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
2
3
12
8
12
Теперь будет 3 церкви: что решили на &quot;соборе&quot; Филарета
Теперь будет 3 церкви: что решили на "соборе" Филарета
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
В Харькове пикетируют мэрию
В Харькове пикетируют мэрию
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Видео
Все видео
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 414
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2061
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 27
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 17:06

НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП

  Комментировать
НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП
НАБУ проверяет членов НКРЕКП в рамках расследования дела "Роттердам +". Фото: radiosvoboda.org

НАБУ обыскивает квартиры председателя НКРЕКП Оксаны Кривенко и бывшего члена комиссии Владимира Евдокимова в рамках расследования дела "Роттердам+".

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook. Он предположил, что мотивом для обысков может быть конфликт между Администрацией президента и Нацкомиссией по поводу запуска рынка электроэнергии. Вокруг Владимира Зеленского сформировалась группа, которая заинтересована в том, чтобы он не заработал никогда.

"Одной из важнейших препятствий, которые мешают остановить рынок, аргументы НКРЕКП. Ведь именно регулятор занимается разработкой вторичного законодательства для реализации рынке с 1 июля 2019 года. В начале июня глава комиссии Оксану Кривенко вызвали в Администрацию президента. Ей настоятельно рекомендовали не вводить рынок электроэнергии. Но Кривенко позиции не изменила, потому что считает ее абсолютно обоснованной. Поэтому неудивительно, что в борьбе должна была появиться тяжелая артиллерия противников", - написал Корольчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко

По его мнению, давление на комиссию осуществляется руками Артема Сытника, ведь голове НАБУ нужно срочно восстановить собственное публичное "реноме".

"Сытника постоянно преследуют громкие скандалы. С одной стороны, он пытается реабилитироваться в глазах общественности, а с другой понравиться новой власти. Ведь "каменной стены" в виде Мари Йованович за плечами "главного антикоррупционера" уже нет. Похоже, наоборот, американцы заинтересованы в том, чтобы привлечь его к ответственности. И шансов потерять должность в Сытника сегодня гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад.

Поэтому председатель НАБУ решил заигрывать с Игорем Коломойским, демонстрируя, что может быть полезным. Ведь именно Коломойский является крытым и прямым противником реформы рынка электроэнергии. И у него могут быть на то причины - ферросплавный бизнес требует много дешевой электроэнергии. А в условиях рынка на такое он вряд ли сможет рассчитывать", - отметил Корольчук.

Урегулированы практически все вопросы, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии. В частности, Кабинет министров принял постановления о специальных обязательствах на новом рынке электроэнергии, который вводится с 1 июля 2019 года. Спецобязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене возложены на госкомпании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 57673
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 45021
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 32553
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 32185
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко Просмотров: 26366
Общество
"Ну, п *** ец, бл *": футболист выругался в прямом эфире во время ответа Путина
"Ну, п *** ец, бл *": футболист выругался в прямом эфире во время ответа Путина Просмотров: 441
Депутаты просят смертной казни для убийц Дарьи Лукьяненко и Кирилла Тлявова
Депутаты просят смертной казни для убийц Дарьи Лукьяненко и Кирилла Тлявова 1 Просмотров: 1467
В Минздраве проводят обыски
В Минздраве проводят обыски Просмотров: 279
Загрязнение Днепра: откуда будут брать воду, если это произойдет
Загрязнение Днепра: откуда будут брать воду, если это произойдет Просмотров: 117
Полиция открыла дело из-за переименования проспекта Жукова
Полиция открыла дело из-за переименования проспекта Жукова Просмотров: 144
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
8
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
7
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
4
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 40393
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua