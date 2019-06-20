НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП

НАБУ проверяет членов НКРЕКП в рамках расследования дела "Роттердам +". Фото: radiosvoboda.org

НАБУ обыскивает квартиры председателя НКРЕКП Оксаны Кривенко и бывшего члена комиссии Владимира Евдокимова в рамках расследования дела "Роттердам+".

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook. Он предположил, что мотивом для обысков может быть конфликт между Администрацией президента и Нацкомиссией по поводу запуска рынка электроэнергии. Вокруг Владимира Зеленского сформировалась группа, которая заинтересована в том, чтобы он не заработал никогда.

"Одной из важнейших препятствий, которые мешают остановить рынок, аргументы НКРЕКП. Ведь именно регулятор занимается разработкой вторичного законодательства для реализации рынке с 1 июля 2019 года. В начале июня глава комиссии Оксану Кривенко вызвали в Администрацию президента. Ей настоятельно рекомендовали не вводить рынок электроэнергии. Но Кривенко позиции не изменила, потому что считает ее абсолютно обоснованной. Поэтому неудивительно, что в борьбе должна была появиться тяжелая артиллерия противников", - написал Корольчук.

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По его мнению, давление на комиссию осуществляется руками Артема Сытника, ведь голове НАБУ нужно срочно восстановить собственное публичное "реноме".

"Сытника постоянно преследуют громкие скандалы. С одной стороны, он пытается реабилитироваться в глазах общественности, а с другой понравиться новой власти. Ведь "каменной стены" в виде Мари Йованович за плечами "главного антикоррупционера" уже нет. Похоже, наоборот, американцы заинтересованы в том, чтобы привлечь его к ответственности. И шансов потерять должность в Сытника сегодня гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад.

Поэтому председатель НАБУ решил заигрывать с Игорем Коломойским, демонстрируя, что может быть полезным. Ведь именно Коломойский является крытым и прямым противником реформы рынка электроэнергии. И у него могут быть на то причины - ферросплавный бизнес требует много дешевой электроэнергии. А в условиях рынка на такое он вряд ли сможет рассчитывать", - отметил Корольчук.

Урегулированы практически все вопросы, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии. В частности, Кабинет министров принял постановления о специальных обязательствах на новом рынке электроэнергии, который вводится с 1 июля 2019 года. Спецобязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене возложены на госкомпании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".