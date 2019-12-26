НАБУ обыскивает Министерство информационной политики

Министерство информационной политики обыскивают сотрудники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Министерстве информационной политики.

Делают это в рамках дела о тендере на сумму 15 млн грн на продвижения Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году, сообщил госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко в Facebook.

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"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном министерству происходят обыски НАБУ. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал Биденко.

13 декабря Харьковский апелляционный суд признал руководителя НАБУ Артема Сытника коррупционером. Теперь он должен быть освобожден от должности председателя НАБУ и заплатить штраф в размере 3400 грн.