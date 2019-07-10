НАБУ объяснило, зачем приходило в Фонд госимущества

В учреждении проводили обыски, потому что нашли взяточника. Фото: eimg.pravda.com

Обыски в Фонде государственного имущества проводили, так как заместитель председателя Государственной архивной служби получил взятку.

Подозреваемый пообещал "помочь" с трудоустройством в Фонде госимущества за вознаграждение в 10 тисяч долларов, но впоследствии согласился на 9,8 тысячи - сообщили в пресс службе НАБУ.

"Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долл. США, чиновника и разоблачили "на горячем", - отметили в сообщении.

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Правоохранители задержали чиновника и решают вопрос о том, чтобы объявить ему о подозрении.

Таким образом, НАБУ опровергло информацию СМИ, писавших о задержании председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятки.