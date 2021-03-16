"Набрать судей из Канады и Америки" - как улучшить судебную реформу

Александр Савченко посоветовал, как улучшить судебную реформу. Фото: Тарас Подолян

Судебная ветвь власти становится сильнее, чем исполнительная. Это мировой тренд последних 15 лет. В государствах, где искоренена коррупция - это дает положительный эффект. Как пример - процедура импичмента Дональда Трампа, которую дважды применяли в США. Об этом говорит журналу "Краина" экономист Александр Савченко.

Чтобы победить коррумпированных судей, советует действовать вместе с парламентом.

"Это сложно, потому что первые нарастили влияние и имеют своих депутатов. Но если будет политическая воля президента и большей части Верховной Рады - закон о реформировании можно принять в этом году. Высший совет правосудия стоит компоновать не только из юристов, но и с моральных авторитетов нации. Проверять не только на знание законов. Потому тот же Андрей Портнов (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича. - Краина) по юриспруденции заткнет за пояс любого судью. Профессионализм и добродетель должны тестировать отдельно.

Надо решаться на нестандартные решения.

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Предлагает, в Высший совет правосудия можно включить украиноязычных судей из Канады и Америки. Можем принять закон и создать частный суд с зарубежных специалистов из Штатов, Австралии, Польши.

"Надо ликвидировать Конституционный суд. В США его функции выполняет Верховный. У нас его можно сделать палатой Верховного суда. Количество судей сократить с 18 до шести.

Следует разогнать Окружной административный суд Киева (в июле прошлого голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям, председателю Государственной судебной администрации сообщили о подозрении в создании преступной организации и попытке захвата власти. - Краина). Заседание многих судов должны транслироваться в онлайн-режиме. Нужна профессиональная и народная аттестация судей. Англосаксонское право учит принимать решения не по букве закона, а по справедливости. Тогда не было бы таких приговоров, как активисту Сергею Стерненку".

Эпоха Коломойского завершается, говорит экономист Александр Савченко. Де-юре - государственным управлением занимаются президент, парламент и Кабмин. Де-факто - пять теневых актеров власти. Влиятельный - олигархат во главе с миллиардером-лидером. Он дружит с президентом или подкармливает его. Некоторое время Коломойский считал себя главным. Его эпоха не начинается с Зеленским, но сейчас завершается. На втором месте - коррупционеры. Их тысяч 10. Третья ветвь - Россия. Четвертая - Запад: Международный валютный фонд, США, Евросоюз. Последним по влиятельности эксперт называет украинский народ.