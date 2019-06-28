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Наблюдательный совет Общественного вернул Аласанию

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Наблюдательный совет Общественного вернул Аласанию
Зураба Аласанию досрочно отстранили от должности. Фото: LIGA.net

Наблюдательный совет Общественного вещания отменил свое решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

"Избежать лишней волокиты можно было, если бы Наблюдательный совет отменил свое решение сам. Я написал, что "это не про НР". И ошибся ", - написал Аласания в Facebook.

Ранее суд восстановил его в должности главы Общественного, однако решение еще не вступило в силу, поэтому Аласанию временно назначили "главным экспертом".

По словам Аласании, 27 июня Наблюдательный совет провел заседание и отменил свое решение о расторжении контракта.

"Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать", - уточнил он.

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Аласания добавил, что "восстановление статус-кво", как он надеется, "станет первым шагом к слаженной работе вместе".

31 января голову Общественного вещания Зураба Аласанию досрочно отстранили от должности по решению Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Временным главой Общественного назначили Николая Чернотицкого, члена правления НСТУ. Чернотицкий ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Аласания обжаловал свое увольнение в суде. 19 июня суд признал незаконным решение Наблюдательного совета и восстановил Аласанию в должности.

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