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пятница, 21 июня 2019 14:54

"Наберитесь терпения" - в Кремле рассказали об обмене заложниками

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&quot;Наберитесь терпения&quot; - в Кремле рассказали об обмене заложниками
Кремль подчеркнул готовность обменять заложников. Фото: rubryka.com

В Кремле заявили, что в вопросе обмена заложниками между Украиной и Россией нужно терпение.

"Путин действительно говорил, что такой разговор ведется. Готовность с российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже понимают необходимость продвижения в этой области", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, когда состоится обмен и возможно ли это к внеочередным выборам в ВР Украины 21 июля, пишет unian.net.

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"Здесь нужно двусторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной. В данном случае нужно набраться терпения", - добавил он.

Украина поддерживает принцип обмена заложниками "всех на всех". Мы передали России список из имена 107 пленных украинский для обмена по принципу "всех на всех". Однако РФ подтверждает установку только 27 человек.

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