На замену полиэтилену: в Коломые шьют экосумки

Автор: предоставила Ирина Юрах В мастерской работают люди с инвалидностью

В Коломые Ивано-Франковской области еще в декабре прошлого года обустроили производство экосумок на замену пакетам из полиэтилена. Шоперы шьют люди с инвалидностью.

"Мастерская "Экосумка" это совместный проект организации "Промис" и Коломыйского городского совета. Сейчас у нас задействованы трое работников и восемь молодых людей проходят трудовую адаптацию. На постоянной основе работают две девушки и парень, среди стажеров - одна девушка и семь ребят", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua руководитель мастерской "Эко-сумка" Ирина Юрах.

За месяц работники мастерской изготавливают около тысячи экосумок.

"Наши сумки преимущественно реализуются через интернет, но недавно мы начали сотрудничать с местными магазинами. Стоимость сумки от 90 до 150 гривен. За 90 гривен можно приобрести сумку с льна с принтом. Сумки с машинной вышивкой стоят от 100 гривен. Также берем корпоративные и индивидуальные заказы с логотипами", - добавила Юрах.

Автор: предоставила Ирина Юрах В Коломые шьют экосумки на замену полиэтилену

Чтобы обустроить мастерскую потратили миллион гривен. 700 тысяч выделил "Промис", остальные - из городского бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов

С 1 января 2022 года в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня этого года. Под ограничения попадут изделия, которые обычно люди покупают на кассах супермаркетов. Исключением могут быть биологически раскладные, сверхтонкие - для мяса, рыбы.