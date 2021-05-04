На Закарпатье уже собирают белые грибы

На Закарпатье начали собирать белые грибы
Фото собирания опубликовал в Facebook Иван Тупица.
"Грибной сезон 2021 открыт", - написал он.
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Белый гриб встречается по всей Украине. Растет в лиственных и хвойных лесах. Белые грибы обычно собирают в июне - октябре.
Различные виды грибов по-своему полезны для человека. В них сбалансировано для человеческого организма содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и 18 полезных аминокислот, рассказала диетолог Ева Шишова.
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