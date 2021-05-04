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вторник, 04 мая 2021 18:20

На Закарпатье уже собирают белые грибы
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Обычно белые грибы начинают собирать в июне
Фото: Иван Тупица
Обычно белые грибы начинают собирать в июне
Обычно белые грибы начинают собирать в июне

На Закарпатье начали собирать белые грибы

Фото собирания опубликовал в Facebook Иван Тупица.

"Грибной сезон 2021 открыт", - написал он.

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Белый гриб встречается по всей Украине. Растет в лиственных и хвойных лесах. Белые грибы обычно собирают в июне - октябре.

Различные виды грибов по-своему полезны для человека. В них сбалансировано для человеческого организма содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и 18 полезных аминокислот, рассказала диетолог Ева Шишова.

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Дата
04
мая

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