На Закарпатье уже собирают белые грибы

Фото: Иван Тупица

На Закарпатье начали собирать белые грибы

Фото собирания опубликовал в Facebook Иван Тупица.

"Грибной сезон 2021 открыт", - написал он.

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Белый гриб встречается по всей Украине. Растет в лиственных и хвойных лесах. Белые грибы обычно собирают в июне - октябре.

Различные виды грибов по-своему полезны для человека. В них сбалансировано для человеческого организма содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и 18 полезных аминокислот, рассказала диетолог Ева Шишова.