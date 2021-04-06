На Закарпатье позволили пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на Закарпатье восстановили. Фото: news.24tv.ua

В Закарпатской области с 6 апреля возобновляется работа общественного транспорта с соблюдением карантинных ограничений.

В частности, это касается перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Количество пассажиров не должно превышать количества мест для сидения.

Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков поручил местной полиции усиленно контролировать соблюдение установленных противоэпидемических ограничений при пассажирских перевозках общественным транспортом.

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"Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в "красной" зоне.

Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей.

А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему", сказал Полосков.

В Закарпатской области действовал красный уровень эпидемической опасности. До 6 апреля на Закарпатье действовало ограничение продажи билетов и высадки-посадки.