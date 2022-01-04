На Закарпатье подделали тысячи свидетельств о вакцинации от Covid-19

Ежемесячно типография производила тысячи фальшивых документов. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила в Закарпатье подпольную типографию, где производили поддельные международные свидетельства о вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Организаторы производства ежемесячно подделывали тысячи медицинских документов. Кроме свидетельств, там делали еще фальшивые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестирования.

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"Фиктивные документы "заверяли" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей. Готовую "продукцию" злоумышленники реализовывали своим клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона", - говорится в сообщении СБУ.

По предварительным данным, участники схемы получили за это сотни тысяч гривен.

Такую деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где обустроили нелегальную типографию.

"Своим клиентам они предлагали "услуги" по продаже поддельных Covid-документов, в том числе свидетельств о вакцинации без проведения фактической прививки", - отмечается в сообщении.

В ноябре подпольную типографию, где производили фальшивые Covid-сертификаты и отрицательные ПЦР-тесты разоблачили на Днепропетровщине. Организовали "бизнес" три жителя Киевской области. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале, а готовые документы отправляли по почте.