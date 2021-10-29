На взятке в $100 тыс. задержали противника законопроекта об авторских правах

Никина задерживают на даче взятки / Страница в Facebook Тараса Тополи

СБУ задержала директора "Организации коллективного управления авторскими и смежными правами" Александра Никина при попытке подкупа депутата.

Об этом 29 октября на странице в Facebook сообщил лидер группы "Антитела" и член союза защиты авторских прав Тарас Тополя.

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Никин пытался подкупить депутата фракции "Слуга народа" Александра Санченко из-за его помощника. Санченко также является главой подкомитета Совета по музыкальной индустрии.

Никин вроде бы предлагал отсрочить или вообще снять законопроект №5572 об авторских правах. Он был задержан на месте сразу после передачи денег.

Никин заплатил $100 тыс. Кроме этого, предлагал давать "нужным людям" еще по $100 тыс ежегодно.

В СБУ это подтвердили. Сейчас решают вопрос о сообщении Никину подозрения и продолжаются следственные действия.

19 октября Верховная Рада приняла законопроект об авторских и смежных правах. Он гарантирует авторам и правообладателям в Украине и по миру получение справедливого вознаграждения. В поддержку закона выступали около 200 региональных радиостанций в Украине, а также все крупнейшие радиосети и фестивали страны, устроители гастрольных событий, рестораны и ряд украинских исполнителей.

Компания Disney судится с братом главного редактора Marvel Comics Стеной Ли и родственниками других создателей комиксов Marvel, с целью сохранить эксклюзивные авторские права на самых известных в мире персонажей.