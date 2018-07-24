На восток Украины привезли "Літо довжиною в ДНК"

Дети из двадцати пяти городов востока Украины бесплатно получили первую украинскую книгу о биотехнологиях для подростков "Літо довжиною в ДНК". В частности, новинка нашла место в библиотеках и интернатах Новопскова, Павлограда, Купянска, Изюма, Лисичанска, Славянска и других городов.

Дети из интернатов Новопскова, Павлограда, Купянска, Изюма, Лисичанска, Славянска получили первую украинскую книгу о биотехнологии для подростков "Літо довжиною в ДНК"

Научно-популярную повесть врача, биолога и журналиста Алины Штефан на Книжном Арсенале-2018 презентовал проект ЛакіБукс.

Библиотекарь Северодонецкой детской библиотеки Марина Николаева рассказывает, что книга погружает читателей в загадочный мир биотехнологий и ищет вместе с детьми ответы на сотни самых разнообразных вопросов. В частности, читателей заинтересовало, "можно ли клонировать мамонта?" и "стоит ли бояться ГМО?".

Дети из интернатов Новопскова, Павлограда, Купянска, Изюма, Лисичанска, Славянска получили первую украинскую книгу о биотехнологии для подростков "Літо довжиною в ДНК"

"О сложной науке простыми словами – так можно определить тематику этой книги. Дети охотно берут ее, потому что книга написана на понятном им языке. Такой литературы издается мало, а с доступным изложением материала еще меньше. Эти книги читают вместе с родителями - это хорошая тема для домашнего обсуждения", - уверена директор Рубежанской центральной библиотечной системы Инна Сухоносова.

Общей сложностью Детские учреждения востока Украины получили почти тысячу экземпляров "Літа довжиною в ДНК".

Дети из интернатов Новопскова, Павлограда, Купянска, Изюма, Лисичанска, Славянска получили первую украинскую книгу о биотехнологии для подростков "Літо довжиною в ДНК"