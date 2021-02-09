На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей

На 8 въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта.

Районные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть, сообщают в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

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В столице продолжает действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в город. Такое ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Сегодня ночью в Киеве ожидается усиление снегопада. По прогнозам синоптиков, до утра в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настойчиво просят не использовать собственный транспорт.

В столице работает 462 единицы спецтехники и 540 работников в составе бригад по ручной уборке.