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воскресенье, 24 января 2021 16:00

На Украину надвигается мощный циклон

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На Украину надвигается мощный циклон
В Киеве 25 января ожидается влажная ветреная погода с температурой воздуха +5...7°C. Фото: pixabay.com

Неделя в Украине начнется сильным ветром. Надвигается циклон Lars, который принесет много осадков.

Порывы юго-восточного ветра в понедельник будут достигать 15-22 м/с, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западной части страны будет дождливо, а вечером на Винниччине и Житомирщине вероятен мокрый снег. В Карпатах в ближайшее время предполагается сильный снег и метели.

Температура воздуха завтра днем ожидается +4...9°C, в Крыму +7...13°C. На западе будет прохладнее, от +2...-1°C. На дорогах гололедица.

В Киеве 25 января ожидается влажная ветреная погода с температурой воздуха +5...7°C.

В середине недели на значительную часть территории придет похолодание.

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В последний месяц зимы погода будет удивлять украинцев температурными "качелями". Температура воздуха в феврале будет колебаться 0...-3°С. Сильных морозов ожидать не стоит, потепление в феврале почувствуют жители всех регионов страны.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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