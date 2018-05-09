На украинские позиции на Донбассе начали прилетать неизвестные российские боеприпасы

Война на Донбассе продолжается. Фото: Факты

На украинских позициях на Приазовье начали взрываться неизвестные российские боеприпасы.

И это еще не 9 мая, говорят защитники. Именно в этот день обычно пророссийские террористы активизируются, сообщает УНИАН.

Здесь видели и на себе почувствовали немало: от беспроводных ПТУР и фосфорных мин до мощнейших и бесшумных патронов.

За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась напряженной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии разграничения.