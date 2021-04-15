На украинцах хотят опробовать новую Covid-вакцину

Израиль планирует завершить 2-й этап испытаний своей вакцины в середине лета. Фото: pixabay.com

Украина предложила протестировать новую израильскую вакцину против Covid-19, а также организовать на своей территории производство препарата.

Иерусалим сейчас изучает указанное предложение, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в Facebook.

"Во время визита в Израиль делегации во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым украинская сторона предложила провести 3-й этап испытаний Covid-вакцины с дальнейшей возможностью ее производства, в том числе и на наших мощностях", - говорится в сообщении.

Израиль планирует завершить 2-й этап испытаний своей вакцины в середине лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинировали первого украинского спортсмена, который поедет на Олимпиаду

Центр общественного здравоохранения опубликовал сборник с ответами на 100 самых распространенных вопросов о Covid-вакцинации. В руководстве объясняется принцип работы различных типов вакцин.