На украинцах будут тестировать Covid-таблетки Pfizer и Merck

Утвердили испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. Фото: pixabay.com

В Украине начинаются клинические испытания Covid-таблеток Pfizer и Merck.

Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, сообщает Министерство здравоохранения.

"В Украине будут тестировать препарат ритонавир производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными Covid-19", - говорится в сообщении.

Также утвердили испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. В них примут участие взрослые лица, проживающие с больными Covid-19. Испытания будут проводиться на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета.

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Великобритания 4 ноября первой в мире одобрила противовирусную таблетку, которую совместно разработали Merck и Ridgeback Biotherapeutics в рамках борьбы с коронавирусом. Это первое пероральное противовирусное средство от Covid-19, одобренное в мире. Разрешения на его использование ожидают также от регулятивных органов США. Американские соответствующие органы в этом месяце решат, санкционировать ли этот препарат.