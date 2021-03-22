На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше

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Украинка Инна Яровая вместе с мужем Олегом сеть кофеен. Украинка рассказала, с чем столкнулась в начале ведения бизнеса.

"Пять лет назад начали свой первый в жизни бизнес с кофейни размером с банкомат. Через два месяца она вошла в Книгу рекордов. Сегодня у нас сеть кофеен во многих городах Польши. Мы основали платформу для развития иностранного бизнеса DobroHUB, сервис подарков и кейтеринга DobroBOX. Также работает наше украино-польское рекламное e-соммегсе агентство Promobill с офисом в Киеве. А также я совлавница детского этно-бренда "колыбель". Когда нас спрашивают, трудно ли вести бизнес в Польше, мы всегда отвечаем-делай хорошо и хорошо будет", - говорит Инна

Говорит в Польше бизнесмены имеют много льгот, особенно в первые годы ведения бизнеса.

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"Для начинающих есть так называемые налоговые каникулы, то есть облегченные условия налогообложения. На старте имели налоговые каникулы 1, 5 года. Сейчас их продлили до 2,5 лет. Также возвращается большая часть средств за покупку кассового аппарата. Хотя налоги достаточно высокие, но варианта не платить здесь нет. Наоборот, местные предприниматели опасаются налоговой, но, например, пени за неспачені налоги здесь нет. Также возвращают так называемое НДС деньгами. Интересно и то, что здесь нет единственного поставщика электроэнергии или других послг. Поэтому за цену на услуги можно договариваться. Объяснить, что конкуренты дают более низкую цену. Обычно это работает", - говорит украинка.

Удивляло украинцев и то, что везде можно рассчитаться картой. Даже в небольшой точке продажи цветов на улице. Большинство покупателей кофейни также рассчитываются именно карками.

Существенно отличается и старт бизнеса. В Украине наибольший всплеск посетителей при открытии заведения, а в Польше наоборот. Сначала в заведение будут присматриваться, а когда оправдает доверие, тогда будут ходить и постоянно.

В этом году семья планирует открыть первую кофейню в Праге. Франшиза на открытие небольшой кофейни обойдется в $20 тыс. Кафе с пекарней - вдвое больше. Бизнес окупится за 2 года.