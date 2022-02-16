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среда, 16 февраля 2022 17:05

На спасение младенцев с пороками сердца нужно 40 миллионов. В госбюджете денег нет

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На спасение младенцев с пороками сердца нужно 40 миллионов. В госбюджете денег нет
Один сердечный имплант стоит больше 100 тыс. грн. Семьям детей сложно собрать эти средства. Фото: pixabay.com

Ежегодно в стране рождается около 5500 детей с врожденными пороками сердца. Более 500 из них можно спасти без разреза грудной клетки. Для этого нужно установить им сердечные имплантаты. В 2022 году на это нужно более 40 млн грн. Денег в государственном бюджете на программу не заложили.

Чтобы собрать необходимую сумму платформа dobro.ua в партнерстве с благотворительным фондом "Сердца будущего" инициировали национальный проект "Спасите сердечко".

"Врожденный порок сердца в нашей стране звучит как приговор. Особенно, когда от спасения отделяет сумма почти в 100 тысяч гривен за сердечный имплантат - окклюдер. Для простой украинской семьи – это недостижимая сумма. В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова профессиональные кардиохирурги с 2013 года делают бесплатно операции по устранению пороков сердца. Но без имплантов они бессильны. А государство в этом году снова выбросило программу спасения детей с врожденными пороками сердца из бюджета финансирования. Сердечные имплантаты не закуплены. Все дети, нуждающиеся в операции в 2022 году не смогут получить помощь и шанс на здоровую жизнь", - сообщают в dobro.ua.

За прошедшие годы благотворители приобрели более 600 сердечных имплантатов для новорожденных.

Помочь можно здесь.

Установка окклюдера – это инновационный метод, который в отличие от открытой операции на сердце, не требует разреза грудной клетки. Ребенку не останавливают сердце. Операция по установке длится несколько часов, а уже через два дня ребенок возвращается домой к привычной жизни.

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