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пятница, 21 декабря 2018 17:16

На следующей неделе начнут продавать электронные билеты

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На следующей неделе начнут продавать электронные билеты
Со следующей недели люди смогут купить электронные билеты и сразу же их тестировать. Фото: Житомир.Life

На следующей неделе в Киеве начнут продавать пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом в интервью 44.ua рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

"Официальные продажи для населения, как анонсировал мэр Виталий Кличко, начнутся на следующей неделе. Люди смогут их купить и сразу тестировать", - рассказал он.

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По его словам, тестово-эксплуатационный период системы единого электронного билета будет продолжаться до 30 октября 2019 года. За это время эксперты должны выявить и устранить недостатки. Также завершится установка и прошивка валидаторов. Все кондукторы пройдут обучение.

Раньше сообщалось, как будут работать электронные билеты, где их можно купить и что теперь делать льготникам.

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