На рынок за ёлкой и подарками: главная распродажа года

Отличный подарок для себя и своих близких можно приобрести на Главной распродажи года в Фокстрот.



Складывается впечатление, что в последние дни декабря время еще больше ускоряется, а с ним и количество забот увеличивается в несколько раз. А ведь так хочется завершить все дела до начала нового года, да еще и успеть купить всем подарки.

Чтобы не тратить драгоценные часы в поиске идей для подарков под елку и на Рождество, предлагаем посетить Главную распродажу года*, которая стартовала 20 декабря во всеукраинской сети Фокстрот. Анонсируются скидки на бытовую технику и электронные гаджеты до 50%. А это значит, что можно выбрать отличный подарок как для своих близких, так и для себя. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Если в вашей семье растет подросток, одним из лучших подарков станет игровая консоль Sony Playstation, в комплекте с которой предусмотрено сразу три игры и бесплатная подписка на скачивания новых игр на 3 месяца. В случае "заказа" Санте гаджета для связи, в Фокстрот представлен большой ассортимент бюджетных смартфонов и аксессуаров к ним (к примеру, беспроводных наушников) по акционным ценам.

Купив ноутбук, можно получить игровую мышь или игровую гарнитуру в подарок. А чтобы просматривать любимые новогодние фильмы в высоком качестве, стоит обратить внимание на 43-дюймовый смарт-телевизор 4К, который предлагается со скидкой до 14,5%: старая цена – 15199 грн, новогодняя – 12199 грн.

Разнообразить рождественский стол вкусными стейками поможет подаренный "под ёлочку" электрогриль со скидкой 2 тыс. грн. по цене 4599 грн. Он имеет 12 автоматических программ с новой функцией суперпрожарки.

Также со скидками, да еще и с дополнительными подарками, представлены посудомоечные, кухонные машины, без которых не обойдется ни одна хозяйка. А если, вы только недавно установили новую кухню, есть возможность приобрести комплект акционной встраиваемой техники со скидкой до 63%.

Приятным подарком станут товары для красоты: выравниватели для волос, мультистайлеры, триммеры, фены, эпиляторы и т.п. с возможностью получения скидки в размере 50% на второй товар.

А еще Фокстрот предлагает акционный ряд холодильников, стиральных машин, кофемашин, планшетов, пылесосов, микроволновок, товаров для дома и многое другое. Также есть возможность оформить кредит до 25 платежей от банков-партнеров, чтобы воспользоваться всеми преимуществами своей техники сразу после покупки.

*Акция действует с 20 декабря 2019 по 14 января 2020 г. включительно в сети магазинов ТМ "Фокстрот" по всей территории Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) и в интернет-магазине foxtrot.ua.