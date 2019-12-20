На рынок за ёлкой и подарками: главная распродажа года

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 963
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 576
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1449
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 936
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1233
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1764
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2880
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 558
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2583
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
21
5
11
7
7
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Неожиданно зацвели сакуры
Неожиданно зацвели сакуры
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко
Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1233
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 576
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1215
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2799
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 378
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
суббота, 21 декабря 2019 12:02

На рынок за ёлкой и подарками: главная распродажа года

  Комментировать

  Отличный подарок для себя и своих близких можно приобрести на Главной распродажи года в Фокстрот.
Отличный подарок для себя и своих близких можно приобрести на Главной распродажи года в Фокстрот.


Складывается впечатление, что в последние дни декабря время еще больше ускоряется, а с ним и количество забот увеличивается в несколько раз. А ведь так хочется завершить все дела до начала нового года, да еще и успеть купить всем подарки.

Чтобы не тратить драгоценные часы в поиске идей для подарков под елку и на Рождество, предлагаем посетить Главную распродажу года*, которая стартовала 20 декабря во всеукраинской сети Фокстрот. Анонсируются скидки на бытовую технику и электронные гаджеты до 50%. А это значит, что можно выбрать отличный подарок как для своих близких, так и для себя. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Если в вашей семье растет подросток, одним из лучших подарков станет игровая консоль Sony Playstation, в комплекте с которой предусмотрено сразу три игры и бесплатная подписка на скачивания новых игр на 3 месяца. В случае "заказа" Санте гаджета для связи, в Фокстрот представлен большой ассортимент бюджетных смартфонов и аксессуаров к ним (к примеру, беспроводных наушников) по акционным ценам.

 

Купив ноутбук, можно получить игровую мышь или игровую гарнитуру в подарок. А чтобы просматривать любимые новогодние фильмы в высоком качестве, стоит обратить внимание на 43-дюймовый смарт-телевизор 4К, который предлагается со скидкой до 14,5%: старая цена – 15199 грн, новогодняя – 12199 грн.

Разнообразить рождественский стол вкусными стейками поможет подаренный "под ёлочку" электрогриль со скидкой 2 тыс. грн. по цене 4599 грн. Он имеет 12 автоматических программ с новой функцией суперпрожарки.

Также со скидками, да еще и с дополнительными подарками, представлены посудомоечные, кухонные машины, без которых не обойдется ни одна хозяйка. А если, вы только недавно установили новую кухню, есть возможность приобрести комплект акционной встраиваемой техники со скидкой до 63%.

 

Приятным подарком станут товары для красоты: выравниватели для волос, мультистайлеры, триммеры, фены, эпиляторы и т.п. с возможностью получения скидки в размере 50% на второй товар.

А еще Фокстрот предлагает акционный ряд холодильников, стиральных машин, кофемашин, планшетов, пылесосов, микроволновок, товаров для дома и многое другое. Также есть возможность оформить кредит до 25 платежей от банков-партнеров, чтобы воспользоваться всеми преимуществами своей техники сразу после покупки.

*Акция действует с 20 декабря 2019 по 14 января 2020 г. включительно в сети магазинов ТМ "Фокстрот" по всей территории Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) и в интернет-магазине foxtrot.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На рынок за ёлкой и подарками: главная распродажа года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Самое читаемое
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 28521
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 20548
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 16020
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 14904
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 2 Просмотров: 13194
Общество
Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу
Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу
 Просмотров: 918
Ветрено и сыро: погода на субботу 21 декабря
Ветрено и сыро: погода на субботу 21 декабря Просмотров: 99
Гороскоп на 21-22 декабря: как вернуть в свою жизнь праздничное настроение
Гороскоп на 21-22 декабря: как вернуть в свою жизнь праздничное настроение
 Просмотров: 1278
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
21
 Просмотров: 1278
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
5
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
18
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
17
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
7
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
5
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 47702
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua