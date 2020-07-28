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вторник, 28 июля 2020 16:52

На руку безответственным должникам: экономист о продлении моратория на взыскание жилья

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На руку безответственным должникам: экономист о продлении моратория на взыскание жилья
Мораторий на взыскание залогового жилого имущества у должников по валютным кредитам сыграет на руку клиентам банков, которые совершают дорогие покупки

Продление решением Верховной Рады моратория на взыскание залогового жилого имущества у должников по валютным кредитам сыграет на руку клиентам банков, которые совершают дорогие покупки, выезжают за границу, и при этом в течение долгого времени не погашают своих кредитов.

Об этом говорится в материале "Мораторий на взыскание жилья по валютным кредитам: защита заемщиков или медвежья услуга" интернет-издания РБК-Украина.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян прокомментировал принятие законопроекта, уточнив, что решение парламента ведет к "социальной асимметрии".

"К сожалению, как показывает практика (а она тянется с 2014 года), те, кто не хотел платить, не будут платить при любом законе. Поэтому мораторий будет играть им лишь на руку. При этом у нас в стране не работает элементарный мониторинг за такими должниками. В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки, а те, кто не планировал платить, продолжает совершать дорогие покупки или выезжать за границу, считая, что они какие-то "особенные" и ничего никому не должны. Таким образом, социальная асимметрия таким решением лишь усугубляется, а не решается", - уточнил экономист.

Киян предложил механизм, который может сбалансировать проект №3640 в социальном плане.

"Продление моратория, наоборот, сыграет антисоциально направленную политику. Поэтому сейчас надо обезопасить тех, у кого действительно нет возможности платить, и кто не делал значительных покупок, – в частности на основе мониторинга их трат и доходов. В продолжение, если б у нас работала система "слежения", то те, кто ездил по курортам должен быть в первой очереди по возвращению кредитов. Созданная же "система кредитной дисциплины" без сроков, условий и без четко прописанной "буквы закона" ни к чему хорошему не приведет", - указал эксперт Центра.

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