На Рождество вспыхнула деревянная церковь

В селе Копанки Кировоградской области в Рождественское утро загорелась деревянная церковь.
Сообщение о пожаре поступило в 9:22. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
Для ликвидации пожара привлекли 17 спасателей и пять единиц техники.
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В 12:20 пожар был локализован на площади 160 "квадратов". Жертв и пострадавших нет.
О причине вспышки пока не сообщается.
В Киеве на просп. Маяковского 1В, в Деснянском районе столицы, произошел пожар 3 января около 20.30. Занялось в квартире на 12-м этаже 24-этажки.
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