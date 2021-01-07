На Рождество вспыхнула деревянная церковь

Жертв и пострадавших нет. Фото: t.me/dsns

В селе Копанки Кировоградской области в Рождественское утро загорелась деревянная церковь.

Сообщение о пожаре поступило в 9:22. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Для ликвидации пожара привлекли 17 спасателей и пять единиц техники.

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В 12:20 пожар был локализован на площади 160 "квадратов". Жертв и пострадавших нет.

О причине вспышки пока не сообщается.

В Киеве на просп. Маяковского 1В, в Деснянском районе столицы, произошел пожар 3 января около 20.30. Занялось в квартире на 12-м этаже 24-этажки.