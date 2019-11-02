На Ровенщине военкоматы похищают призывников

По словам адвоката, призывников не били. Фото: УНИАН

В Ровенской области четырех призывников насильно удерживают в военкомате.

Об этом сообщил адвокат Валентин Дупак в эфире одного из телеканалов.

"Мне известно о четырех таких случаях. Ко мне обратилась мать одного из ребят. Информация была такова: этот человек ушел занести свои медицинские документы - у него было направление на стационарное лечение. Он туда пришел и уже никто его не отпустил.. Второго взяли возле магазина. Третьего - из государственного места работы. У него не было документов, которые удостоверяли бы личность. Относительно четвертого я не понял, они отказались [от услуг адвоката]", - сказал Дупак.

Он добавил, что физического воздействия к ним не было.

В военкомате утверждают, что призывников отправили централизованно.

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1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную службу. Кампания продлится до 31 декабря. Планируют призвать 15,2 тыс. граждан.