На Ровенщине обновили статистику больных Covid-19: трое умерли

На Ровенщине сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. Фото: Укринформ

Вечером воскресенья, 2 августа, в Ровенской области Covid-19 подтвердили у 29 человек.

Пациентам от 12 до 70 лет, сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

В то же время, в течение суток от коронавируса в области вылечились 11 пациентов с Березновского и Ровенского районов.

Умерли 97 человек. В частности, в воскресенье трое.

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С начала вспышки в Ровенской области Covid-19 подхватили 6270 человек. В частности, 97 инфицированных умерли от осложнений заболевания, тогда как еще 4815 пациентов уже выздоровели.

В пятницу Ровенская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилила карантин в Костопольском районе.