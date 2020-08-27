На Ровенщине количество больных коронавирусом непрерывно растет

В Дубенском районе зарегистрировали 25 случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Reuters

По состоянию на вечер 27 августа на Ровенщине зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество больных обнаружили в Дубенском районе - 25. Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

"Возраст больных от 11 до 83 лет. Умерла 72-летняя жительница. Дубно. Выздоровели 58 человек с Березнивского, Гощанского, Дубенского, Радивиловского, Рокитновского, Сарненского районов и Ровно", - информирует Коваль.

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Как отмечается, в работе лабораторий области остается 868 образцов.

Появился обновленный список регионов красной зоны карантина. Туда попали населенные пункты в пяти областях, в том числе два областных центра - Ивано-Франковск и Черновцы.