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пятница, 07 мая 2021 12:04

На родине Зеленского общественный транспорт стал бесплатным

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На родине Зеленского общественный транспорт стал бесплатным
Кривой Рог стал первым городом, где ввели подобную инициативу. Фото: pixabay.com

С начала мая в Кривом Роге можно пользоваться общественным транспортом, не оплачивая за проезд. Такие условия действительны для держателей "карточки криворожца", которую при каждой поездке надо валидировать.

Расходы перевозчикам частично компенсирует департамент соцполитики, остальную часть профинансируют из городского бюджета, пишет "Главком". Таким образом хотят разгрузить движение, улучшить экологию, а также увеличить налоги в местный бюджет.

"Получить "карту криворожца" может каждый желающий. Достаточно оформить соответствующую заявку и быть зарегистрированным в городе. Кроме того, карта имеет еще четыре сервиса: медицинский, образовательный, административный и торговый. На программное обеспечение и внедрение системы город потратил 5 млн грн", - говорится в публикации.

Кривой Рог стал первым городом, где ввели подобную инициативу. Это сделали, чтобы поощрить горожан пересесть с личных авто на общественный транспорт. Местным бесплатный проезд поможет экономить, а перевозчикам – контролировать пассажиропоток и количество транспорта на маршрутах.

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В Украине плохо развивается общественный транспорт. Люди все чаще пересаживаются на собственные машины. Это приведет к значительному автомобилизации и перезагрузки дорог.

Кабинет министров утвердил план реализации Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine на период до 2030 года. Документ расписывает этапы и сроки выполнения мероприятий на ближайшие девять лет. Кроме того, разработанная при поддержке ЕС стратегия Drive Ukraine отражает евроинтеграционные обязательства Украины в области транспорта.

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Дата
07
мая

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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