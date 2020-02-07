На продюсера "1 + 1" написали заявление из-за высказываний о языке

Арьев сообщил, что нардепы написали обращение с просьбой возбудить уголовное дело против продюсера 1+1 Елены Еремеевой. Фото: Радио Свобода

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев 7 февраля сообщил в фейсбуке, что группа народных депутатов написала обращение на имя начальника столичного управления полиции Андрея Крищенко, в котором просит отреагировать на высказывания продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой об украинском языке.

Как указывает депутат, по мнению группы законодателей, высказывания продюсера телеканала "1+1" "подпадают под действие ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по языковым признакам". Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства ", - написал Арьев в фейсбуке и прикрепил фото соответствующего обращения в полицию с подписями депутатов под ним.

5 февраля издание "Телекритика" сообщило, что во вторник, 4 февраля, в одном из ресторанов Киева состоялась презентация нового сезона телеканала с орбиты олигарха Игоря Коломойского "1+1". По данным издания, во время мероприятия продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева заявила, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно просто".

"По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрят хуже, чем комедии", - сказала Еремеева, добавив, что "артистам пока еще трудно работать на украинском языке".

"Это увеличивает процесс, затем влияет на бюджет. С комедиями на украинском языке проще", - сказала она.

Такие слова продюсера телеканала вызвали критику общественности.

Позже Еремеева сказала, что ее слова о языке вырвали из контекста.

7 февраля "Телекритика" распространила заявление канала "1+1" по ситуации.

"Как украинский медиахолдинг с четкой проукраинской позицией и активный инициатор национального дискурса в индустрии, "1+1 media" всегда выступала в поддержку создания и продвижения украинского продукта на украинском языке. В прошлом году было произведено более полсотни часов украиноязычного контента, сейчас в разработке находится более 120 часов русскоязычного сериального продукта различных жанров", - заявили на телеканале.