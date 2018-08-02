На парковке в Киеве разбили дорогие иномарки

В Киев на парковке возле магазинов в начале проспекта Победы произошло масштабное ДТП.
Об этом сообщил Владислав Ткачук и опубликовал соответствующее видео на странице "Автомобильный Киев".
В результате аварии пострадали как минимум три дорогих автомобиля. Так на видео можно увидеть, что передняя и правая части черной Audi A6 серьезно повреждены. Рядом стоят побитые Mazda3 и Volvo XC60.
Подробности инцидента неизвестны. Однако, скорее всего, кто-то проехал на скорости мимо этих автомобилей против движения и задел их.
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На 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе автомобиль Nissan под управлением сотрудницы полиции врезался в припаркованное авто. Виновницей ДТП стала инспектор Приморского райотдела полиции Наталья Марышева. Она была пьяна, что и подтвердила экспертиза.
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