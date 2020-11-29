"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри - Ланку

Фото: victoria.planetter

Виктория Планетер шесть лет живет в поселке Мирис на острове Шри - Ланка. Она вышла замуж за местного ланкийца и родила двоих детей.

"За переезд пришлось поплатиться отношениями с мамой и жильем, которое у меня успешно отобрали после того, как я заявила о своем решении. На острове есть многое из тех благ, которых нет в больших городах. Но нет основного:культурной жизни, парков, нет детских развлечений и обучения для детей дошкольников", - говорит Виктория.

Семья живет у самого океана. Раньше женщина любила плавать в нем, сейчас делает это редко, потому что он очень близко да и условия не всегда позволяют. Также пришлось полюбить те вещи, которых раньше не любила.

"Полюбила рис и острую пищу, которых раньше просто не употребляла. Также на острове нет привычных нам ягод: черешни, вишни, по которым очень скучаю", - говорит Вика.

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Подружиться с местными дость трудно. Они слишком любознательны и всем интересуются. Даже тем, что их не касается.

"Семья мужа приняла меня очень тепло, поэтому на острове у меня есть хорошая семья и группа поддержки. Но надо понимать, что муж вырос в довольно бедной по нашим меркам семье", - поясняет.

Виктория замечает, что для того, чтобы жить комфортно и получить все условия нужно больше денег чем в городе.

"Такая закономерность, чем беднее страна, тем больше придется заплатить за кофорт и благацивілізації", - добавляет.

Юлия Демчук два года назад переехала в Ванкувер в Канаде. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни, культуре и традициях.