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четверг, 07 ноября 2019 23:31

На оккупированных территориях запустят украинские телеканалы

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На оккупированных территориях запустят украинские телеканалы
Украинские телеканалы могут охватить до 80% оккупированных территорий. Фото: Вчасно

В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов.

Уже состоялось тестирование сигнала, рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он уточнил, что сигнал может охватить до 80% оккупированных территорий.

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Бородянский отметил, что будет создан новый государственный информационно-развлекательный телеканал на базе UATV. Он будет вещать на двух языках - украинском и русском.

Президент Владимир Зеленский хочет возобновить вещание украинских телеканалов на оккупированной части Донбасса.

Сейчас там все глушат военные технологии. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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