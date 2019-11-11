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понедельник, 11 ноября 2019 10:39

На одесском пляже обнаружили мертвого дельфина

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Автор: dumskaya.net
  На тушу мертвого животного натолкнулись на пляже рядом с пансионатом Совиньон.
На тушу мертвого животного натолкнулись на пляже рядом с пансионатом Совиньон.

На одесском пляже у 121-го причала нашли тушу мертвого дельфина. Предположительно, взрослую особь вида Афалина.

Это стало третьим случаем за месяц, сообщает одесское издание "Думская".

Как предполагают местные жители, погибли животные во время недавнего шторма.

Автор: dumskaya.net
  За месяц это стало третьим случаем.
За месяц это стало третьим случаем.

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Первый ноябрьский шторм, атаковавший одесские пляжи, запечатлели на фото. Как видно на снимках, стихия жителей города не испугала: несмотря на сильный ветер, они прогуливались по набережной и с удовольствием кормили чаек.

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11
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