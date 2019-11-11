На одесском пляже обнаружили мертвого дельфина

На одесском пляже у 121-го причала нашли тушу мертвого дельфина. Предположительно, взрослую особь вида Афалина.

Это стало третьим случаем за месяц, сообщает одесское издание "Думская".

Как предполагают местные жители, погибли животные во время недавнего шторма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На реке столкнулись рыбацкие лодки. Есть жертвы

Первый ноябрьский шторм, атаковавший одесские пляжи, запечатлели на фото. Как видно на снимках, стихия жителей города не испугала: несмотря на сильный ветер, они прогуливались по набережной и с удовольствием кормили чаек.