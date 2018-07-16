На международной авиавыставке удивляют украинскими военными самолетами

Новый украинский самолет представляют на международной авиакосмической выставке в аэропорту Фарнборо возле Лондона.

Военно-транспортный самолет Ан-178 совершит демонстрационный полет, сообщили в Укроборонпром.

Украинская экспозиция также включает военно-транспортный Ан-188 и морской патрульный Ан-148МП.

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Международный салон в Фарнборо проходит каждые 2 года и является крупнейшей экспозицией в Британии. В этом году он пройдет с 16 по 22 июля.