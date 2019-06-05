На месте Авакова пошла бы в отставку - Деканоидзе

Большие надежды Деканоидзе возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца Фото: rbc.ua

Бывшая руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе на месте действующего главы МВД Арсена Авакова подала бы в отставку из-за убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Большие надежды Деканоидзе возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца, рассказывает BBC News Украина.

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла. То, что произошло, и информация, которую я читала вчера и сегодня - для меня это шок", - сказала Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе отметила, что не считает полноценной реформой изменения, которые произошли в правоохранительных органах.

"Не думаю, что это вообще реформа, ведь всякая реформа, которая является незавершенной, является полуфабрикатом, а не реформой", - заявила Деканоидзе.

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По словам экс-руководительницы Нацполиции, с 2015-2016-х, когда в Украине начала работать патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

"Нереформированная Генпрокуратура, нереформированная Служба безопасности, криминальная полиция. На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - добавила экс-руководительница Нацполиции.

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранителя, возможно, были пьяными.