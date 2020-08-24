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понедельник, 24 августа 2020 11:18

На Марш защитников Украины пришли тысячи людей
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Фото: "Укрінформ"

Марш защитников Украины начался в центре Киева. Тысячи людей идут колонной с национальными флагами. Флаги политических партий - отсутствуют.

Марш проводится второй год подряд. Это - альтернатива официальным празднованием, говорят участники. Пройдутся от парка им Шевченко до Майдана Независимости.

Среди участников - военные, добровольцы, волонтеры, участники Революции достоинства. Также с фотографиями погибших на Донбассе бойцов - идут их семьи.

Участники периодически скандируют: "Слава Украине - Героям слава!", "Украина понад усе!".

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Марш продлится до 13.30, по предварительному плану. С 14.00 до 17.30 планируется вече на Майдане Независимости, а с 17.00 будет проводиться акция "Патриотическое слово".

Участники шествия также должны почтить погибших героев у Стены Памяти в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на Михайловской площади.

Российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила украинцам, что независимость не является данностью. За нее нужно бороться. Тысячи украинцев погибли в боях за территориальную целостность своей страны. Благодарен им, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Поздравил граждан с Днем Независимости.

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24
августа

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