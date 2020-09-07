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понедельник, 07 сентября 2020 23:20

На Львовщине после укуса змеи мужчина оказался в реанимации

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На Львовщине после укуса змеи мужчина оказался в реанимации
Мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи. Фото: Reuters

В Сколовском районе, Львовская область, 34-летний мужчина попал в больницу из-за укуса змеи.

Данный инцидент произошел 6 сентября. Об этом сообщает "Гал-инфо".

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"... в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы поступил мужчина, 1986 года рождения, житель с. Головецкое Сколовского района, с диагнозом - укус змеи правого голеностопного сустава. Состояние пострадавшего - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сколовском районе Львовской области за один день четыре человека попали в больницу из-за укуса змеи. Пострадавшие проживают в разных селах, но в пределах одного района.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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