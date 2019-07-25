На Луганской ТЭС заканчивается топливо

29 июля на Луганской ТЭС закончится топливо. Фото: Gordonua

На Луганской тепловой электростанции заканчивается топливо.

Как отмечается, в связи с этим с 29 июля в области введут график отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения в Facebook.

"В связи со снижением запасов твердого топлива на Луганской ТЭС до критического уровня и возможностью остановки ее генерации с 00:00 29 июля, согласно письму ДТЭК Востокэнерго по команде ОСП (оператора системы передачи) (РДЦ Северного региона) будут ограничены потребители согласно утвержденным графикам на 2018-2019 годы", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что на данный момент на складах ДТЭК Луганской ТЭС - 15 тыс. тонн угля. При ежедневном сжигании 3 тыс. тонн угля топливо на станции закончится 29 июля.

"Мы рассматриваем возможность сжигать газ вместо угля. Но для этого важно получить цену на газ, которая будет покрываться предельными ценами на электроэнергию. Частные компании не готовы предоставить газ по такой низкой цене, поэтому мы уже обратились к НАК Нафтогаз Украины", - добавили в ООО "Луганское энергетическое объединение".

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