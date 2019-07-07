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воскресенье, 07 июля 2019 19:07

На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
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Курорты Донецкой области вышла патрулировать туристическая полиция. Безопасность на побережье усиливают, сообщают в областной полиции.

"На патрулирование побережья Азовского моря вышли дополнительные наряды туристической полиции. С 1 июня в Мариуполе и Мангушском районе на юге области и в Славянском и Лиманском районах на севере работает туристическая полиция ", - говорится в сообщении.

Чаще всего на пляжах случаются кражи. С начала туристического сезона в Мариуполе было 13 таких преступлений. Воры забирали мобильные телефоны и личные вещи отдыхающих, которые те оставляли на берегу. По всем фактам правоохранители начали досудебное расследование.

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Сейчас в прибрежной зоне Мариуполя на охрану общественного порядка ежедневно заступают 8 пеших нарядов, 3 вело- и 2 мотопатруля, а также конная полиция и морской патруль. Всего более 40 правоохранителей.

В ведомстве говорят, что с запуском туристической полиции краж на пляжах стало вдвое меньше. В прошлом году в июне в Мариуполе таких преступлений было 33.

Всего курорты области патрулируют 40 правоохранителей.
Всего курорты области патрулируют 40 правоохранителей.
Всего курорты области патрулируют 40 правоохранителей.
Всего курорты области патрулируют 40 правоохранителей.
Всего курорты области патрулируют 40 правоохранителей.

В этом году 16 пляжей Украины получили международную награду "Голубой флаг". Им выдали экологический сертификат соответствия критериям качества.

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Дата
07
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