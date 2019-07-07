На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины

Курорты Донецкой области вышла патрулировать туристическая полиция. Безопасность на побережье усиливают, сообщают в областной полиции.

"На патрулирование побережья Азовского моря вышли дополнительные наряды туристической полиции. С 1 июня в Мариуполе и Мангушском районе на юге области и в Славянском и Лиманском районах на севере работает туристическая полиция ", - говорится в сообщении.

Чаще всего на пляжах случаются кражи. С начала туристического сезона в Мариуполе было 13 таких преступлений. Воры забирали мобильные телефоны и личные вещи отдыхающих, которые те оставляли на берегу. По всем фактам правоохранители начали досудебное расследование.

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Сейчас в прибрежной зоне Мариуполя на охрану общественного порядка ежедневно заступают 8 пеших нарядов, 3 вело- и 2 мотопатруля, а также конная полиция и морской патруль. Всего более 40 правоохранителей.

В ведомстве говорят, что с запуском туристической полиции краж на пляжах стало вдвое меньше. В прошлом году в июне в Мариуполе таких преступлений было 33.

В этом году 16 пляжей Украины получили международную награду "Голубой флаг". Им выдали экологический сертификат соответствия критериям качества.