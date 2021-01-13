На лечение Максимки Кравченко нужно около 160 тис.еро

Автор: Предоставлено Аллой Клименко 6-летний Максим Кравченко из села Чапаевка Таращанского района Киевской области более четырех лет борется с лейкозом.

6-летний Максим Кравченко из села Чапаевка Таращанского района Киевской области более четырех лет борется с лейкозом. Перенес высокодозную химиотерапию и трансплантацию костного мозга. Но произошел рецидив. В Украине мальчику уже не могут помочь. Лечить взялись врачи одной из клиник Турции. Цена вопроса составляет около €160 тыс.

"Максим заболел в 1,9 года. В течение года проходил лечение и наступила ремиссия. Но в следующем году произошел рецидив. Ребенку назначили высокодозовые блоки химиотерапии. Долго вводили в состояние ремиссии. После в "Охматдете" начали готовили к трансплантации стволовых клеток. Родители и средняя их дочь по показателям не подошли. Но на 50 процентов совпадали данные обследования старейшей сестренки. Максиму провели пересадку костного мозга и все было хорошо до прошлого сентября. После произошел ранний рецидив. Врачи сказали, что в Украине уже ничем помочь не смогут. Максимка выписали домой умирать", - рассказала Gazeta.ua волонтер Алла Клименко.

Помочь взялась клиника Medical Park в Стамбуле.

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"26 декабря Максим с мамой вылетели в Турцию. В короткий срок нужно собрать около 160 тысяч евро. Это на трансплантацию стволовых клеток от не родственного донора. Клиника отказывается лечить малыша в долг. Для семьи Кравченко это космическая сумма. Мама мальчика воспитывалась в интернате, потому родственников не имеет. Без оплаты счетов Инну с сыном вернут домой. Просим людей помочь спасти Максимку", - говорит Алла Клименко.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка гривна - 5168 7422 0188 5922, доллар - 4149 6293 8995 6376, евро - 4149 6293 8880 6838 (Кравченко Инна Владимировна).