На курорты Ивано-Франковской области не будут пускать без Covid-документов

Ивано-Франковская область усилила карантин. Фото: Суспільне

На курорты в Ивано-Франковской области теперь будут пускать только Covid-безопасных отдыхающих.

Такое решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает РБК-Украина.

Руководителей курортных и рекреационных комплексов обязали не принимать посетителей без:

зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;

отрицательного результата тестирования на Covid-19, который проведен не более чем за 72 часа;

справки о выздоровлении от коронавируса.

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.

Правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.

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Как известно, на территории Ивано-Франковской области расположен популярный горнолыжный курорт "Буковель".

30 октября Ивано-Франковскую область перевели в красную зону карантина. В Ивано-Франковске Covid-больных принимают четыре медучреждения. По состоянию на 2 ноября в Ивано-Франковской области зарегистрировали 296 новых случаев коронавирус, выздоровели 712 человек, умерли - 14.