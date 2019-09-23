На границе задержали бывшую жену Князева: пыталась провезти 650 тыс. евро

Причиной задержания жены Князева стали декларированные 650 тыс. евро. Фото: Facebook

Польские таможенники задержали на границе бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированных 650 тыс. евро.

Инцидент произошел 22 сентября на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская". Вместе с Викторией были еще двое украинцев и один гражданин Хорватии, их всех задержали. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает OBOZREVATEL.

Издание отмечает, что Виктория и Сергей Князев на данный момент разведены, однако до сих пор могут проживать вместе. Как отмечается, на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать доходы, автопарк, квартиры и дома.

По предварительным данным, во время задержания в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, которая была за рулем. Причина задержания - недекларирование 650 тыс. евро.

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Сам глава Нацполиции Сергей Князев на звонки журналистов не отвечает.

20 сентября в центре Киева возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета Георгия Ясинского. Депутат обратился в полицию с заявлением, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли с него с руки часы марки Breguet, стоимостью $ 31,5 тыс.