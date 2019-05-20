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понедельник, 20 мая 2019 15:48

На границе у мужчины отобрали автомобиль из-за сигарет

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На границе у мужчины отобрали автомобиль из-за сигарет
На границе у мужчины, который пытался провезти сигареты, конфисковали авто. Фото: uk.wikipedia.org

На границе задержали мужчину, который пытался провезти 7500 пачек сигарет в двойном дне авто. 18 мая водитель Fiat ехал по "зеленому коридору" через границу.

Таможенники задержали его для опроса и осмотра. Он сказал, что не везет никаких незадекларированных товаров. Его психологическое состояние вызвало подозрения и поэтому машину дополнительно усиленно проверили.

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Составили акт о правонарушении и конфисковали всю партию сигарет и машину стоимостью 100 тыс. грн.

Белорусские таможенники задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограммов МДМА (экстази).

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